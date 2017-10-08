” شرطة الرياض” تكشف تفاصيل محاولة انتحار وافد هندي الجنسية

متابعات – فجر :

أوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمنية بمنطقة الرياض تلقت صباح اليوم بلاغاً من أحد المواطنين عن محاولة مكفوله ( 27 عاماً هندي الجنسية يعمل بمهنة سائق ) للانتحار.

تم على الفور انتقال الفرق لموقع البلاغ ، حيث شوهد الوافد في حالة هستيرية اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف بما يكفل سلامته و تحييد خطرة إلى أن تمت السيطرة عليه بدون وقوع أية إصابات و لله الحمد و تقديم الخدمات الإسعافية له و بعرضه على الطبيب المختص اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية

جرى اعطاءه العلاج اللازم و تسليمه لمركز الشرطة المختص و اشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.