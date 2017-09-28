عائض القرني يرد على المستهزئين بالنساء بعد السماح لهن ّبقيادة السيارة :رُبّ إمرأة أفضل من ألف رجل

مشعل الغانم -الرياض -فجر

انتقد الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني موجة التندر بالنساء التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، مبينا مكانة المرأة في الدين الإسلامي وأهمية دورها في المجتمع .

وأظهر فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشيخ عائض القرني قائلا :لاحظت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعض استهزاء الرجال من النساء بمناسبة القرار الأخير بقيادة المرأة للسيارة ،وأنا أقول كما يقول المتنبي؛

لو أن النساء كما انعرفن لفضلت النساء عن الرجال

فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال

وأضاف ؛قرأت في التاريخ أن بعض النساء واحدة أفضل من ألف رجل ،وأعرف في مجتمعنا نساء المرأة الواحدة تصرف على زوجها واشترت له بيت وسيارة ورجلته ووظفته وقدمته وشرفته، وبعض الرجال مايسوى “تيس ” والمرأة هي المدبرة؛ فلماذا التهميش هذا والسخرية انت تسخر بعرضك وشرفك، نحن أبناء نساء ،فالرسول عليه الصلاة والسلام قدر واحترم المرأة”؛فلماذا التفكه والتندر بالمرأة هي اختك ..هي أمك هي زوجتك. .هي بنتك.

وختم “القرني ” بقوله :أعرف فتيات في المجتمع متعلمات ومنتجات ويعلمن أولادهن ويصرفن على الرجال ، كفوا عن الاستهزاء بالنساء و احترموا مشاعركم ودينكم والأخوات والأمهات .

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