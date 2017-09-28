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عائض القرني يرد على المستهزئين بالنساء بعد السماح لهن ّبقيادة السيارة :رُبّ إمرأة أفضل من ألف رجل

7 تعليقات

  1. غير معروف

    بارك الله فيك ياشيخ

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  2. منيرة القحطاني

    أنعم وأكرم بها فهي الأم والبنت والزوجة ولكن ليس الذكر كالأنثى فكيف قد تكون أفضل من ألف رجل؟؟؟

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  3. نوف

    صح لسانك ياشيخنا

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  4. هند

    جزاكم الله خير وبارك الله فيكم
    العلماء ورثة الأنبياء
    الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
    العلماء ورثة الأنبياء

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  5. ناصر

    لله درك ياشيخ

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  6. احمد

    جزاك الله خيرا

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  7. غير معروف

    كلام سليم يا شيخ

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