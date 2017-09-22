صوت يأخذك للآخر

بقلم _عبدالمجيد الصيعري

عندما بدأت طريقي مع القراءة -طريقي المتواضع والصغير- كنت قد بدأته مع الروايات, وقد لا أكون قارئًا نهما كون أن قراءاتي تتسم بالمزاجية البحتة, قد أقرأ كتابين إلى ثلاثة في الأسبوع, وقد أقرأ كتابا في أكثر من شهرين.

نعم, أقرأ بمزاجية, لا أختار كتبًا صعبة, ولا أختار كتبًا بسيطة, أعوم في المابين, حيث تلفتني الجُمل المركبة, واللغة الشعرية.

منذ ذلك الوقت وحتى الآن أنا في صراع مع والدي حول نوع الكتب التي أقرأها, فأنا أقرأ في مجال الرواية, حيث أن لي رأي في هذا الموضوع, قد لا يراه أبي, وقد لا يراه الكثيرون ممن يحبون الكتب العلمية التي تخلو من عنصر الكتابة الإبداعية.

أبي كان يقول لي: أترك قراءة الرواية لأنها لا تفيدك, كلها خيال, لا تمس الواقع بأي صلة.

في الحقيقة هو لا زال يقول لي هذا الكلام, وتدور بيني وبينه نفس الحوارات التي باتت قديمة, لكنني لا زلت مصممًا أن جنس الرواية هو جنس عظيمٌ جدًا, حيث أن الخيال الذي فيه هو في الواقع ما نمَّى خيالي .. ما سمح للحدث بأن يأخذ أبعادًا أكثر بكثير من أصله, فإن الرواية “تأويلٌ للواقع، وليست مرآةً له”1

بجانب إعجابي الشديد لخيال الروائيين ونَفَسهم الطويل في الغوص في عوالم السرد, فإن الرواية أيضًا مخزن كبير وسلس للمفردات, رواية مكتوبة ومسبوكة بشكلٍ جيد ستعطيك فصاحة, وكل رواية تقرأها تضيف لك مجموعة من المفردات التي تساعدك عند حاجتك لها.

غير أن الرواية تعطيك كامل الحرية في استكمال خيال كاتبها, بوضع ملامحٍ للشخصيات, للأمكنة, ولأدق تفاصيل السرد, تضع نهايات تخصك وحدك للروايات ذات النهايات المفتوحة, وتحرك الشخصيات كيفما تشاء أنت.

فن الرواية فنٌ فضفاض .. يستطيع كاتبه أن يدخل أي نوعٍ آخر من الفنون أو العلوم أو التاريخ أو الفلسفة في روايته, لذلك أجد أن رواية واحدة قد تغنيك عن مئات الصفحات من كتب جامدة تفتقر لإبداع الخيال وخصوبته.

غير أن الإسقاطات غير المباشرة في الرواية هي لذةٌ لا يستشفها الذين يمعنون في المباشرة والواقعية, هي أحد أركان الرواية, أليست الرواية في النهاية تأويل للواقع؟

الخلاصة من هذا المقال أنني أقرأ الرواية لأنني أحب ان أعيش عالمًا متخيلًا, قد يكون هروبا جبانًا من هذا العالم المُحبِط, لكنه في نهاية الأمر أمر أحبه جدًا ولو أردت أن أقرأ كتبا واقعية, أليس من الأجدر لي أن آخذ كرسيًا وأجلس قبالة بيتي لأرى الناس؟

مؤمن بأن الرواية هي الصوت الحقيقي –وإن خالطه خيال- واللسان الذي يناديك من نفسك ليأخذك للآخر, الآخر الغريب عنك تمامًا, في الشكل والمكان والطبع والتجربة.

هي الجسر الذي يأخذك إلى مشاعرك, الذي يرحب بتغييرك لوجهة نظرك .. الذي يخاطب إنسانيتك .. فإن “الرواية موصّلٌ حراري ممتاز للتجربة البشرية. هل تعرف لماذا؟ لأنها ابنة المخيّلة”.2

أعتقد أن عليكم التخلص من بعض الواقعية التي تكمن في دواخلكم, فالخيال محمود, والعالم يحتاج نافذة للتنفس عبرها, ألا تعتقدون أن الرواية خير ميسِّرٍ لهذه الخطوة؟