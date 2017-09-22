صوت يأخذك للآخر

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1 تعليق

  1. عبدالمجيد الصيعري

    ١ و ٢ مقتبس من مقال بثينة العيسى:
    الرواية موصل حراري ممتاز للتجربة الإنسانية.

    عبدالمجيد الصيعري

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