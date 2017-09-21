عاجل فجر
” مهرجان وطني ” في متوسطة 213 بالرياض

1 تعليق

  1. ام 🌹

    المتوسطه ٢١٣ دائما مميزه بقائدتها هند الجريوي

    Reply

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها