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أمانة منطقة الرياض تعزز الاحتفاء باليوم الوطني الـ 87 لتأسيس المملكة

1 تعليق

  1. خالد عبد الرحمن

    متحمس للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني و أحب أهنئ كل أهل بلدي بهذا اليوم و كل الرجال الأبطال في الحد الجنوبي

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