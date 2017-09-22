أمانة منطقة الرياض تعزز الاحتفاء باليوم الوطني الـ 87 لتأسيس المملكة

متابعات-فجر:

تحتفي أمانة منطقة الرياض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 من تأسيس المملكة العربية السعودية بحزمه من الفعاليات والبرامج الوطنية والاجتماعية التي تستهدف شرائح من المجتمع في عدة مواقع بمشاركة الآلاف من المتطوعين، حيث تأتي تلك الفعاليات تخليدا لذكرى هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأوضح المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض المشرف العام على الفعاليات أنه تم إعداد برنامج خاص لليوم الوطني حظي بموافقة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، وبدعم من معالي أمين منطقة الرياض، والذي يضم فعاليات تقام في أكثر من موقع في أنحاء العاصمة الرياض، لافتا إلى أن من أبرز فعاليات البرنامج الخاص باليوم الوطني فعالية سباق ماراثون الدراجات ومارثون المشي والذي سيقام في وادي حنيفة، كما سيتم بإذن الله تعالى تشكيل أكبر شعار بشري بمشاركة عدد من المتطوعين وطلاب المدارس، وخلال تلك الفعاليات سيتم إطلاق وسم #وطني_نبضي في شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر فيلم خاص عن اليوم الوطني يحكي قصة الولاء ومعني حب الوطن الذي يكون بالقلب والفعل.

وأشار المهندس الهويمل إلى أن من ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 87 فعالية “خدمة وطن” حيث تم اختيار ثلاثة مواقع هي (حديقة بحي المحمدية، وشعيب بنبان، وموقع لحديقة في حي لبن)، حيث يشارك فيها عدد من المتطوعين والسكان الراغبين في المشاركة من خلال استكمال تنفيذ حديقة المحمدية، وتشجير الموقع المخصص لحديقة في حي لبن مع تنظيف المنطقة المحيطة بالحديقة، أما ما يخص شعيب بنبان فسيتم زراعة أعداد من الأشجار من قبل المتطوعين وهذه الفعاليات ضمن المساهمة والمشاركة في خدمة الوطن وتعزيز ذلك في نفوس الشباب.

ولفت المشرف على الفعاليات بالأمانة إلى المزيد من مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني حيث سيتم إنارة واجهات الأبراج والمراكز التجارية باللون الأخضر وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع ملاك الشركات وملاك المباني والمراكز التجارية، فيما ستقوم امانة منطقة الرياض بإنارة عدد من ميادين وطرق وشوارع مدينة الرياض باللون الأخضر، كما سيتم تركيب بالونان ضخمة وإطلاق بالونات باللونين الأخضر والأبيض، إضافة إلى تركيب الآلاف من الأعلام في الطرق والشوارع الرئيسة بمدينة الرياض.

وأكد المهندس الهويمل أننا في هذا اليوم الوطني الـ 87 لتأسيس المملكة سيكون لجنودنا البواسل المرابطون في الحد الجنوبي ولرجال أمننا ضمن تلك الفعاليات عبارات الشكر والثناء والدعاء لهم في التضحية والدفاع عن مقدسات بلادنا المباركة ودورهم الكبير في حمايته بعد الله عز وجل، وإبراز ذلك الدور الهام في نفوس شباب الوطن والمتطوعين.