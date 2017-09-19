الشيخ “سعد المليحان “في ذمة الله

متابعات_فجر
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعد المليحان (أبو علي )جد الأستاذ عبدالرحمن المليحان مدير مكتب مديرعام صحة الرياض .
وسوف يصلى على الفقيد اليوم بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض .
وأسرة تحرير صحيفة فجر تتقدم للأستاذ عبد الرحمن وأسرة المليحان بأحر التعازي وأصدق المواساة في فقيدهم الغالي داعين الله له بالمغفرة والرحمة،و”إنا لله وانا اليه راجعون”.
7 تعليقات
الخالدي
الله يرحمه ويغفر له
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الله يرحمه ويغفر له
غير معروف
كانت تعزيتكم الرقيقة بوفاة الوالد أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء .
غير معروف
انا لله وانا اليه راجعون
الله يغفر له ويرحمة ويسكنه فسيح جناته
غير معروف
رحمة الله على الشيخ سعد مواقفه مشرفه مع الجميع وترفع الرأس عسى مثواه للجنة
فقيده يابو علي
رحمة الله على الشيخ سعد مواقفه مشرفه مع الجميع وترفع الرأس عسى مثواه جنات النعيم
فقيده يابو علي
رحمة الله على الشيخ سعد مواقفه مشرفه مع الجميع وترفع الرأس عسى مثواه جنات النعيم.. جبر الله مصابكم اخوي عبدالرحمن واعانكم الله