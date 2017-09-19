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الشيخ “سعد المليحان “في ذمة الله

7 تعليقات

  1. الخالدي

    الله يرحمه ويغفر له

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  2. .......

    الله يرحمه ويغفر له

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  3. غير معروف

    كانت تعزيتكم الرقيقة بوفاة الوالد أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود و الوفاء . 

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  4. غير معروف

    انا لله وانا اليه راجعون
    الله يغفر له ويرحمة ويسكنه فسيح جناته

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  5. غير معروف

    رحمة الله على الشيخ سعد مواقفه مشرفه مع الجميع وترفع الرأس عسى مثواه للجنة

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  6. فقيده يابو علي

    رحمة الله على الشيخ سعد مواقفه مشرفه مع الجميع وترفع الرأس عسى مثواه جنات النعيم

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  7. فقيده يابو علي

    رحمة الله على الشيخ سعد مواقفه مشرفه مع الجميع وترفع الرأس عسى مثواه جنات النعيم.. جبر الله مصابكم اخوي عبدالرحمن واعانكم الله

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