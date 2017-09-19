الشيخ “سعد المليحان “في ذمة الله

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعد المليحان (أبو علي )جد الأستاذ عبدالرحمن المليحان مدير مكتب مديرعام صحة الرياض .

وسوف يصلى على الفقيد اليوم بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض .

وأسرة تحرير صحيفة فجر تتقدم للأستاذ عبد الرحمن وأسرة المليحان بأحر التعازي وأصدق المواساة في فقيدهم الغالي داعين الله له بالمغفرة والرحمة،و”إنا لله وانا اليه راجعون”.