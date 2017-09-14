مذكرة تفاهم بين التحلية وجمعية ذوي شهداء الواجب لتدريب وتعلم أبناء شهداء الواجب

متابعات-فجر:

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجمعية ذوي شهداء الواجب صباح امس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعليم والتدريب بمايحقق اهداف الشراكة المجتمعية بين الطرفين برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي وبحضور رئيس مجلس ادارة حمعية ذوي شهداء الواجب.

وقال محافظ التحلية ان حرصاً من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتحقيق تعاون مثمر بناء بين المؤسسة وجمعية ذوي شهداء الواجب للاستفادة من الخبرات المتبادلة على مستوى الامكانات والكوادر البشرية لتعزيز الشراكة المجتمعية.

مبينا ان المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعى دائما لتطوير ودعم اواصر التفاهم المشترك في المسئولية الاجتماعية لخدمة ابناء الوطن،

واختتم معالي محافظ التحلية ان ابناء ذوي شهداء الواجب هم ابناء لي وان هذه المذكرة تعد اقل واجبا لتقديم الامكانات التدريبيه لهم والتعليم لتطويرهم وذلك من منطلق الواجب الوطني الذي يقع علينا جميعا اتجاه ابناء ذوي شهداء الواجب الذين ضحو بالغالي والنفيس واستشهدو من اجل وطنهم لذود عن اراضية حفظ الله المملكة من كل مكروه ورحم الله شهداء الواجب في كافة انحاء المملكة