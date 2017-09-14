قيادة التحالف تعلن استشهاد طيار أثناء عملية ضد تنظيم القاعدة في اليمن

واس-فجر:

أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف تحالف إعادة الشرعية لليم العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء ، سقطت طائرة تابعه للقوات الجوية الملكية السعودية بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وقد نتج عن ذلك استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز .

وتتقدم قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي الشهيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله من الشهداء وأن يسكنه فسيح جنته ،وأن يتغمده بواسع رحمته .