تعرف على جبال سان سالفاتوري

متابعات-فجر:

جبال سان سالفاتوري تقع علي ارتفاع 900 متر عن مستوى سطح البحر وهي العلامة الفارقة للمدينة وهو ما يميزها فهو أشهر جبل موجود وأكثرها اكتظاظا بالسياح, يوجد بقمة الجبل كنيسة وأماكن مخصصة للمشاهدة مجهزة بمناظير تستطيع ان ترى من خلالها الأراضي الإيطالية, وهناك ايضاً ملاعب للأطفال وأماكن مخصصة للمشي لمن يحب ان يتعرف على طبيعة المنطقة وهناك رحلات منظمة لهذا الغرض.