Switzerland. get natural.
Lugano in the Ticino, situated on Lake Lugano. View from Monte Bre (925 m) down onto the lake, the city and Monte San Salvatore (912 m).
Schweiz. ganz natuerlich.
Lugano im Tessin, Stadt am Lago di Lugano. Blick vom Monte Bre (925 m) auf den See, die Stadt und den Monte San Salvatore (912 m).
Suisse. tout naturellement.
Lugano, au Tessin, sur le lac du meme nom. Vue depuis le Monte Bre (925 m) sur le lac, la ville et le Monte San Salvatore (912 m).
Copyright by Switzerland Tourism Byline: swiss-image.ch/Philipp Giegel
تعرف على جبال سان سالفاتوري
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متابعات-فجر:
جبال سان سالفاتوري تقع علي ارتفاع 900 متر عن مستوى سطح البحر وهي العلامة الفارقة للمدينة وهو ما يميزها فهو أشهر جبل موجود وأكثرها اكتظاظا بالسياح, يوجد بقمة الجبل كنيسة وأماكن مخصصة للمشاهدة مجهزة بمناظير تستطيع ان ترى من خلالها الأراضي الإيطالية, وهناك ايضاً ملاعب للأطفال وأماكن مخصصة للمشي لمن يحب ان يتعرف على طبيعة المنطقة وهناك رحلات منظمة لهذا الغرض.