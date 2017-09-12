فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بتبوك تنقذ امرأة وطفل من الغرق

متابعات_فجر

تمكنت فرقة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك قطاع البدع ، أمس ، من إنقاذ امرأة وطفل من الغرق .

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي أنه حضر الى نقطة البحث والإنقاذ بمركز قيال مواطن يفيد بتعرض امرأة تبلغ من العمر (52) سنه وطفل يبلغ من العمر (9) سنوات لانجراف الطوق المطاطي بهم اثناء ممارستهم السباحة ، وتسبب المد بسحبهم لداخل البحر ، مشيراً إلى أنه تم على الفور تكليف فرقة البحث والإنقاذ للموقع وتم انقاذهم وإخراجهم الى الشاطئ واستدعاء الهلال الأحمر للكشف عليهم وهم بصحة جيدة ولله الحمد .

ودعا الناطق المقدم العنزي المتنزهين ومرتادي البحر إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لها وعدم المخاطرة بالسباحة في المواقع المحظورة والممنوعة حرصا على سلامة الجميع .

وحث المقدم العنزي أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم وعدم الغفلة عنهم أثناء التنزه وممارسة السباحة ، مطالباً بالتواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم ( 994 ) للإبلاغ عن أي حالة طارئ لا سمح الله .