اعتماد مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز مركزاً لبرنامج الخلوع الولادية بالجوف

متابعات_فجر

أوضحت “صحة الجوف” أنه تم إعتماد مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا مركزاً لتنفيذ البرنامج الوطني للخلوع الولادية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

وأضافت أن فريق طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي يزور منطقة الجوف يتم من خلالها إجراء 14 عملية جراحية لأطفال يعانون من خلع ولادة .

ولفتت “صحة الجوف” النظر إلى أن الفريق سيقوم بزيارة المنطقة دورياً كل شهرين لمعاينة الحالات وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها , ويأتي ذلك ضمن عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها صحة الجوف لرفع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات المنطقة .