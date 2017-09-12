واس_فجر

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيزا في ثلاثة من مروجي الحشيش المخدر بمنطقة عسير ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

بفضل من الله تم القبض على كل من 1- إبراهيم علي سعيد عباس ، 2- محمد علي يحيى سالم ، 3- علي محمد عبدالله حسن – يمنيي الجنسية – ، عند قيامهم بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيرا ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة المذكورين اليوم الخميس الموافق 23 / 12 / 1438هـ في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.