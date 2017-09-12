وصول أكثر من 300 ألف حاج إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ، 916ر347 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 181ر40 حاجاً ، فيما غادرها 899ر28 حاجاً , في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 540ر165 حاجاً ، مبينة أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس بلغ 339ر182 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 094ر129 حاجاً .

Share 0 Share