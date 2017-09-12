أمراض تصيب الجهاز التنفسي و كيفية علاجها

متابعات – فجر :

أن بعض أمراض الجهاز التنفسي قد تسبب الوفاة إن لم يتم علاجها بالشكل الصحيح. جمعنا لك عزيزتي معلومات طبية عن أمراض الجهاز التنفسي، للتعرف عليها عند بدء الإصابة بها، مراجعة الطبيب على الفور لاتخاذ العلاج المناسب لحالتك الصحية وعلاج المرض بطريقة سليمة. أمراض الجهاز التنفسي مرض الانفلونزا الانفلونزا من أمراض الجهاز التنفسي المرتبط ظهورها بفصل الشتاء، تنشط الفيروسات المسببة لهذا المرض وتنتشر بين الأشخاص، بمجرد الالتقاء بالحديث، النفس، العطس، يصاحب مرض الانفلونزا الصداع الشديد، عدم القدرة على التنفس، ارتفاع في درجة الحراة، شعور بالدوخة، عدم القدرة على البلغ أو شم الأشياء. مرض الزكام هومرض يصيب كل الفئات العمرية، يظهر في صورة” الصداع، الرشح، ارتفاع درجات الحرارة، إحتقان في الغشاء المخاطي للأنف، تنتقل العدوى من خلال الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب، استخدام حاجاته الخاصة أو الاقتراب منه. مرض التهاب الجيوب الأنفية مشكلة هذا المرض تتعلق بانسداد في الأوعية الدموية الموجودة في تجويف الأنف، تؤدي إلى تضخم الجيوب الأنفية، آلام شديدة بالرأس، صعوبة عملية التنفس، السعال المستمر، الشخير أثناء الليل. مرض تضخم اللوزتين هذا المرض يصيب المنطقة المسؤولة عن البلع، ضعف في التنفس، عدم القدرة على الحركة، ارتفاع في درجة الحرارة. مرض التهاب القصبة الهوائية هذا المرض يصيب الجهاز التنفسي، يتسبب في انغلاق القنوات النفسية، يمنع القدرة على التنفس بالطريقة الصحيحة، ينتج عنه الشعور المستمر بالدوخة، ارتفاع درجة الحرارة، ضعف عام بالجسم. مرض الدفتريا يعتبر من أمراض الجهاز التنفسي المعدية، يظهر في صورة ضعف عام بالجسم، ارتفاع قليل في درجات الحرارة، فقدان الشهية، تضخم اللوزتين وحدوث بعض البقع بها التي تتحول إلى غشاء يسد التنفس. مرض الدرن يعتبر من أمراض الجهاز التنفسي الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة، ينتج عنه وصول بعض الجراثيم إلى الرئة من خلال الهواء الملوث، يسبب السعال الشديد الذي يتحول إلى بلغم مصحوب بالدم، ما يؤدي ذلك إلى تلف تام في الرئة. مرض السعال الديكي يعد من أمراض الجهاز التنفسي الخطيرة، هو ميكروب يصيب الشخص في طفولته، من أعراضه الزكام، السعال، ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، قد يستمر المرض إلى عدة أيام أو أسابيع، يجب عدم إهمال العلاج فقد يؤدي إلى إلتهابات رئوية مزمنة والتأثير على وظائف المخ التي تعوق الشخص بعد الشفاء على مدار حياته. مرض سرطان الرئة هذا المرض من أمراض الجهاز التنفسي التي يصعب الشفاء منها، منتشر بين الرجال أكثر من النساء، عبارة عن خلايا سرطانية تنتشر في الرئة، غير معدية، من أعراضه بحة الصوت أو اختفاء الصوت بشكل كامل، السعال الشديد المصحوب بخيوط رفيعة من الدم، عدم القدرة على التنفس، مضاعفات شديدة في الجسم قد تصل إلى حد الموت.