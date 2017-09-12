العراق.. مقتل 4 إرهابيين في انفجار سيارة مفخخة شمال محافظة بابل

متابعات – فجر :

لقي اربعة إرهابيين وشرطي عراقي واحد مصرعهم ,بينما أصيب عدة أشخاص بجروح, في انفجارسيارة مفخخة قرب سيطرة امنية بشمال محافظة بابل جنوبي بغداد .

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان بأن الشرطة أطلقت النارعلى السيارة المفخخه , بعدما حاول الانتحاري الذي كان يقودها تجاوز نقطة سيطرة مدخل المسيب شمال الحلة مركزمحافظة بابل, مما أدى إنفجارها إلى مقتل الانتحاريين الأربعة الذين كانوا على متنها والذين كانوا يحملون أسلحة ومواد متفجرة, فضلا عن مقتل أحد عناصرالشرطة وجرح عدد من الأشخاص وفق حصيلة أولية.