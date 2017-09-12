المغامسي : الدعوة إلى الحراك المتوهم المزعوم من خطوات الشيطان

متابعات – فجر :

أكد فضيلة الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، أن الدعوة إلى الحراك المتوهم المزعوم من خطوات الشيطان التي نهى الله عن اتباعها.

وكتب الشيخ المغامسي، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بفضل الله بلادنا في أيدٍ أمينة قوية، والدعوة للحراك المتوهم المزعوم من خطوات الشيطان التي نهى الله عن اتباعها، واجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الشرع”.

وقبل يومين، كشفت رئاسة أمن الدولة، أنها أحبطت مخططًا لتنظيم داعش الإرهابي، كان يستهدف وزارة الدفاع السعودية.

وصرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة، ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت في عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش الإرهابي” كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة.