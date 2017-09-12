ريال مدريد يفوز بثلاثية نظيفة على ابويل نيقوسيا بدوري أبطال أوروبا

متابعات – فجر :

حقق فريق ريال مدريد الإسباني اليوم فوزاً على ضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات في حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وسجل رونالدو، هدفا في كل شوط، رافعا رصيده إلى 107 اهداف (رقم قياسي) في 141 من المسابقة القارية الأولى .

وسيلعب فريق ريال مدريد مباراته القادمة في المجموعة الثامنة مع توتنهام الإنجليزي الذي فاز أيضا على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف .

واكمل فريق توتنهام الثواني الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البلجيكي يان فرتونغن لضربه ماريو غوتسه من دون كرة .