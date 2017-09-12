بالفيديو السفير “أحمد القطان” لقيادة قطر.. ‏لديكم أرقام الملك و ولي العهد، اتصلوا بهم

متابعات – فجر

قال أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إنه لا يمكن أن تتآمر المملكة على دولة صغيرة بحجم قطر.

وفي مداخلة له عبر قناة “العربية” نفى قطان أن تهدد المملكة، دولة قطر، بسبب تفاوت الأهمية والتاريخ بين البلدين، واصفا ما تفعله قطر بأنها “مؤامرات دنيئة لزعزعة أنظمة الحكم في دول الخليج العربية”.

وبين قطان أن رده على مندوب قطر في اجتماع وزراء الخراجية العرب، أمس، كان صادما له، وكاشفا للأكاذيب القطرية.

مشيرا إلى أنه استعرض كافة الحقائق بشأن تمويل ودعم قطر للتنظيمات المتطرفة وإيوائها للإرهابيين، وارتمائها في “أحضان” إيران.

وفي السياق ذاته أورد قطان أن الطريق إلى الرياض أقرب من استجداء الدول الغربية، وذكر أن بحوزة القيادة القطرية أرقام هواتف الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن أرادوا العودة.

وتعليقا على ادعاء قطر بأن إيران “دولة شريفة” لفت قطان إلى تناقض مواقف قطر، التي أيدت جميع قرارات الجامعة العربية بشأن إدانة إيران، في كافة الدورات السابقة.

موضحا أن إيران لديها شبكات تجسس في عدة دول عربية، ومنها لبنان وسوريا، كما أنها تدعم المنظمات الإرهابية، وتساهم بشكل فاعل في خطاء العنف والكراهية الموجه للعرب، فضلا عن دعمها للحوثيين، واحتلالها لجزر إماراتية ورفضها للتحكيم الدولي.