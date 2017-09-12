الميزانية الأميركية تسجل عجرا قدره 108 مليارات دولار

وكالات – فجر

قالت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء أن الحكومة الأميركية سجلت عجزا في الميزانية قدره 108 مليارات دولار في أغسطس مقارنة مع عجز بلغ 107 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن تعلن الخزانة عن عجز قدره 119.5 مليار دولار للشهر الماضي.

وقالت الخزانة في بيانها الشهري بشأن الميزانية إن العجز في السنة المالية الحالية حتى نهاية أغسطس آب بلغ 674 مليار دولار ارتفاعا من 619 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2016، وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 226 مليار دولار بانخفاض قدره 2 بالمئة عن مستواها قبل عام في حين تراجعت المصروفات 1 بالمئة إلى 334 مليار دولار.