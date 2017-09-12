الفتح يدعم دفاعه بأمان الأهلي

متابعات – فجر

وقعت إدارة نادي الفتح مع مدافع النادي الأهلي محمد أمان في وقت متأخر من يوم أمس عقدًا احترافيًا لموسم رياضي واحد يمثل فيه صفوف الفريق الفتحاوي.

ويأتي التعاقد مع المدافع محمد أمان صاحب 29 عامًا لحاجة الفريق إلى تعزيز خط الدفاع، وللإمكانيات الفنية التي يمتلكها بحسب موقع نادي الفتح.

من جانبه عبر اللاعب محمد أمان عن سعادته لتمثيل فريق الفتح حيث تحدث قائلاً: سعيد جداً بانضمامي للفتح والدفاع عن شعاره وأتمنى أن أكون على قدر تطلعات الإدارة الفتحاوية وثقتها وأعد الفتحاويين بتقديم كل ما لدي وبذل قصارى جهدي لخدمة الفريق في المرحلة المقبلة.