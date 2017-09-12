الأمين العام للأمم المتحدة يدعو سلطات بورما إلى تعليق عملياتها ضد “الروهينجا”

وكالات – فجر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء سلطات بورما إلى تعليق العمليات العسكرية وإنهاء العنف ضد مسلمي الروهينجا، معتبرا أن السلطات تقوم بتطهير عرقي.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي “أدعو سلطات بورما إلى تعليق الأنشطة العسكرية والعنف وفرض احترام القانون”، وردا على صحافي سأله إن كان الأمر يتعلق بتطهير عرقي، قال “حين يفر ثلث شعب الروهينجا من البلاد، هل تعتقدون أن هناك عبارة أفضل للتعبير عن ذلك؟”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة إن الأزمة تزعزع استقرار المنطقة وإن الوضع الإنساني “كارثي” ودعا جميع الدول إلى تقديم المساعدات.