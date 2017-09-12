إصابة ثمانية أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري جنوب الطائف

متابعات – فجر

أصيب ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بإصابات متفرقة ما بين المتوسطة والبسيطة، وذلك إثر حادث تصادم بين مركبتين بطريق جنوب الطائف.

وأوضح المتحدث الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر في الطائف شادي الثبيتي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف تلقت بلاغ بوجود حادث تصادم وقع بين مركبتين إحداها من نوع باص والآخر من نوع وانيت (داتسن) يقل عائلة وذلك بعد شقصان في جنوب الطائف باتجاه قياء مما خلف عددا من الإصابات.

وأشار الثبيتي إلى أنه على الفور قامت غرفة العمليات بتوجيه خمس فرق إسعافية وفرقتي تدخل سريع بقيادة مدير القيادة الميدانية نواف القرشي وعند وصول أول فرقة اتضح بالموقع ثمان إصابات من عائلة واحدة، وتبيّن بعد الكشف على الحالات أن هناك إصابتين قدّرت بالمتوسطة فيما تبقى هناك ست إصابات بسيطة وعلى الفور تم التعامل مع الحالات جميعاً بتقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم بعد ذلك إلى مستشفى قياء العام.