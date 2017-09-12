ربط مراكز رعاية المستفيدين بالجامعات والتعليم العام “فنياً” بوزارة التعليم

متابعات – فجر

دعت وزارة التعليم إلى التكامل بين مراكز خدمة المستفيدين في الجامعات وإدارات التعليم مع مركز رعاية المستفيدين بجهاز الوزارة وتزويده بالمعلومات والإحصاءات الدورية لرصد ومتابعة الميدان التعليمي، ومتابعة أداء تلك المراكز بما يضمن تقديم الدعم للعاملين بها لتحقيق مستوى عال من الجودة في الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بعد موافقة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على ربط مراكز رعاية المستفيدين بالجامعات وإدارات التعليم مع مركز رعاية المستفيدين بالوزارة (فنياً).

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز مجالات التواصل مع المجتمع وتوحيداً للجهود الاتصالية، وتضمن القرار توحيد قنوات التواصل ومركز الاتصال الموحد 19996 لتكون مهام المركز بالوزارة خدمة المستفيدين لكافة قطاعات الوزارة وإدارة خدمة تواصل الإلكترونية.