سفير خادم الحرمين لدى باكستان يلتقي رئيس الحزب الحاكم الباكستاني

واس – فجر

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي, في مكتبه اليوم, معالي رئيس الحزب الحاكم الباكستاني الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في باكستان السيناتور راجه ظفر الحق.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد السيناتور ظفر الحق أن باكستان تولي اهتماماً خاصاً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.

وأضاف إن الأمة الإسلامية بأسرها تفتخر بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين، وتوحيد صف الأمة ، والاهتمام بالحرمين الشريفين وتسخير كل الامكانات لتوفير الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين.

من جانبه شكر السفير المالكي السيناتور راجه ظفر الحق على مشاعره الطيبة، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بن البلدين في مختلف المجالات.