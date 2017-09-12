مزايا تداول الذهب

إذا كنت ترغب في تداول سلعة تتمتع بالاستقرار وفي نفس الوقت توفر فرص هائلة لتحقيق الأرباح، فربما لن تجد أفضل من الذهب.

هناك العديد من الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى الهرولة باتجاه المعدن النفيس خصوصاً في أوقات الكساد الاقتصادي أو تذبذب الأسواق. يتمتع الذهب بقيمة ذاتية، ولهذا من شبه المستحيل أن يتعرض لانهيارات سعرية حادة خلال فترة زمنية قصيرة. كما يميل المعدن إلى التحرك ضمن نماذج قابلة للتنبؤ وهو ما يعطي الفرصة لتطبيق أساليب التحليل الفني بقدر أكبر من الفاعلية.

يمكن تلخيص المزايا الرئيسية لتداول الذهب في البنود التالية:

السيولة المرتفعة

يتسم سوق الذهب بالضخامة الشديدة وهو ما يغري عدد هائل من البائعين والمشترين على الانخراط في هذا السوق. وتساعد هذه السيولة الهائلة على تضييق الهوامش والفروق بين أسعار الشراء والبيع كما يجعل السوق أقل ميلاً للتحرك بشكل حاد بسبب الصفقات الكبرى التي تنفذها المؤسسات المالية مثل صناديق التحوط والبنوك المركزية وغيرها.

القيمة الذاتية

كما ذكرنا آنفاً، يتمتع الذهب بقيمة جوهرية وربما بشكل لا يتوافر في أي أداة مالية أخرى. يجمع الذهب بين خصائص العملات والسلع الأساسية، كما لا ننسى أيضاً أن له استخدامات صناعية. ولهذا السبب تتعدد مصادر الطلب على المعدن الأصفر سواء لأغراض المضاربة أو الاستثمار أو التحوط أو تنويع المحافظ وهو ما يصب في نهاية المطاف لصالح تعزيز سيولة السوق وبالتالي زيادة جاذبية الذهب كأداة مالية.

تراكم المعرفة التاريخية

يرى كثيرون أن الذهب هو أسهل الأصول المالية من زاوية القدرة على التحليل والتنبؤ باتجاهات الأسعار. يعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الإرث التاريخي الضخم للذهب والدور الكبير الذي لعبه في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ فجر التاريخ. ساعد ذلك على تراكم قدر كبير من المعرفة التاريخية حول المسارات التي اتخذها الذهب في مختلف الحقب الزمنية.

على وجه التحديد، نعلم جميعاً أن الذهب سيميل إلى الصعود خلال فترات ارتفاع التضخم أو نفور المخاطرة أو التراجع الاقتصادي أو عدم اليقين السياسي أو خلال فترات انخفاض سعر الفائدة أو غيرها من الأوضاع الاقتصادية أو السياسية التي تجعلنا شبه متأكدين من المسار الذي سيسلكه المعدن بناء على الخبرات التاريخية.

إذا تتبعنا تاريخ الذهب في العصر الحديث سنلحظ أيضاً أن المعدن يمر بدورات ارتفاع وهبوط تمتد أحياناً لأكثر من عقد من الزمان.

على سبيل المثال، بدأ سعر الذهب في حقبة التسعينات في ترند صعودي ممتد مدعوماً بارتفاع معدلات التضخم والقفزات الهائلة التي شهدتها أسعار النفط. وخلال عقد الثمانينات، خسر الذهب أكثر من ثلث قيمته نتيجةً لسياسات التشديد النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي. واستمر هذا الاتجاه الهبوطي حتى نهاية عقد التسعينات حيث بدأ الذهب مع الألفية الجديدة دورة صعودية بلغت ذروتها في عام 2011 حين سجل أعلى مستوياته التاريخية عند المستوى 1920$ للأوقية. وشهدنا بعد ذلك مباشرة بداية موجة هبوطية أوصلت الذهب إلى حدود المستوى 1080$ للأوقية قبل أن يرتد صعوداً في بداية العام الحالي.

خيارات تداول الذهب

تتوازى سيولة الذهب مع الاتجاهات التي يسلكها المعدن النفيس بمرور الوقت حيث تتزايد في أوقات الارتفاعات أو الانخفاضات الحادة فيما تقل نسبياً خلال الفترات الهادئة. يؤثر هذا التذبذب على أسواق العقود المستقبلية بدرجة أكبر من أسواق الأسهم وبالتالي يحتاج المتداول إلى التدقيق في اختيار المكان الأفضل للانكشاف على تقلبات المعدن الأًصفر، وهو ما يعتمد بصفة رئيسية على طبيعة الهدف من الاستثمار. وفيما يلي نظرة سريعة على الخيارات المتاحة للراغبين بالاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة بشكل عام:

صناديق الاستثمار المتداولة في المعادن: تتوفر صناديق الاستثمار، والتي يطلق عليها أحياناً صناديق المؤشرات (ETF)، في كافة الأسواق المتقدمة وهي توفر وسيلة مريحة وآمنة وأيضاً تتمتع بالسيولة لشراء وبيع الذهب في أي وقت.

أسهم الشركات: تعتبر أسهم الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب وسيلة جيدة للانكشاف على المعدن والاستفادة من تقلبات الأسعار. ولكن دعنا لا ننسى أن كفاءة إدارة الشركة ستلعب دور هام في الاختيار بين بدائل الاستثمار المتاحة. بعبارة أخرى، قد تشهد أسعار الذهب قفزات كبيرة في الوقت الذي يخسر فيه سهم الشركة التي استثمرت بها بسبب فشل السياسات الإدارية والتشغيلية التي تتبعها الإدارة الحالية. هناك أيضاً أسباب أخرى مثل مواجهة الشركة لعقوبات قانونية أو مخاطر سياسية خصوصاً وأن معظم أنشطة الاستخراج والتنقيب تتم في بلدان نامية غير مستقرة.

الخيارات والعقود المستقبلة: توفر أسواق الخيارات والعقود المستقبلية طريقة ممتازة للاستثمار في الذهب خصوصاً لأغراض المضاربة. وتكمن الميزة الرئيسية لمثل هذه الأسواق في إمكانية استخدام أدوات التداول المعتادة مثل الرافعة المالية وأوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح فضلاً عن سهولة تطبيق استراتيجيات أدوات المخاطرة.

السبائك الذهبية: يلجأ البعض إلى اقتناء هذه النوعية من حيازات الذهب خصوصاً بين الأشخاص العاديين ممن لا تتوافر لهم المعرفة الكافية بالتداول المالي أو لا يرغبون في تحمل المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية. لا تصلح هذه الطريقة عادةً للمستثمرين المحترفين لأنها لا تتمتع بالمرونة الكافية وهو ما يضعف قدرة المستثمر على التفاعل مع المتغيرات ذات الصلة، ناهيك عن الأعباء المرتبطة بتخزين والحفاظ على السبائك الذهبية.

شهادات الإيداع: توفر هذه الشهادات للمستثمر كافة مزايا امتلاك الذهب بشكل مادي فضلاً عن تجنب متاعب النقل والتخزين. ولكن للأمانة، لا تمثل هذه الشهادات سوى صك ورقي للملكية ولهذا قد لا تجدي نفعاً في بعض الحالات الاستثنائية مثل تعرض الشركة الموفرة للخدمة للإفلاس أو لكوارث طبيعية أو ما شابه. أيضاً لا يمكن للمستثمر عادةً تبادل هذه الشهادات مع آخرين حيث تصدر باسم مشتري الشهادة فضلا عن صعوبة قبولها للتداول بين الأشخاص العاديين.