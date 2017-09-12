السلطات الإسرائيلية تعتقل 522 فلسطينياً خلال شهر أغسطس الماضي

متابعات_فجر

أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطيني، اليوم، تقريرها الشهري الذي كشف عن أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال شهر أغسطس 2017م (522) مواطناً فلسطينياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (130) طفلاً، و(16) امرأة.

ووفقاً لتقرير، نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (194) مواطناً فلسطينياً من القدس، و(70) مواطناً فلسطينياً من محافظة الخليل، ومن محافظة رام الله (50) مواطناً فلسطينياً ، فيما اعتقلت من محافظة نابلس (45) مواطناً فلسطينياً ، ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال (38) مواطناً، فلسطينياً أما في محافظة جنين فقد اُعتقل (33) مواطناً فلسطينياً ، و(27) مواطناً فلسطينياً من محافظة طولكرم، وكان عدد المعتقلين في محافظة قلقيلية (24) مواطناً فلسطينياً، و(19) مواطناً فلسطينياً من محافظة سلفيت، و(11) مواطناً فلسطينياً من محافظة أريحا، و(7) مواطنين فلسطينيين من محافظة طوباس، ومن غزة (4) مواطنين فلسطينيين.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الإجمالي في سجون الاحتلال نحو (6300) أسير، منهم (64) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، ونحو (300) طفل ونحو (450) معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود (12) نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال (134) أمراً إدارياً، من بينهم (61) أمراً جديداً، و(73) أمراً أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.