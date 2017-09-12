الشركة السعودية للخدمات الأرضية تنهي إجراءات 441,266 حاجاً من مطاري جدة والمدينة المنورة

متابعات_فجر

أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية إجراءات مغادرة 441,266 حاجاً على متن 1,641 رحلةً من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ موعد رحلة مغادرة الحجاج حتى اليوم، كما قامت بمناولة مايقارب 911,600 قطعة عفش على جميع رحلات الحج .

وشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مغادرة 848 رحلةً لشركات الطيران الدولية، و410 رحلةً للخطوط السعودية، و 59 رحلةً لطيران ناس، حيث بلغ مجموع الحجاج المغادرون على رحلات شركات الطيران الدولية 219,757 حاجاً، وعلى متن الخطوط السعودية 119,059 حاجاً ، وعلى متن طيران ناس 21,620 حاجاً .

وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بلغ عدد الرحلات المغادرة التي تمت مناولتها لشركات الطيران الدولية 262 رحلةً، والخطوط السعودية 57 رحلةً, وطيران ناس 5 رحلات ، فيما بلغ عدد الحجاج المغادرون على رحلات شركات الطيران الدولية 62,659 حاجاً، مقابل16,353 حاجاً غادرو على متن الخطوط السعودية و 1,818 حاجاً على طيران ناس .

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية قايد بن خلف العتيبي, أن الشركة بذلت جهودها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وإنهاء إجراءات مغادرتهم بأسرع ما يمكن، فيما تم جدولة النوبات في صالات المغادرة ومناطق استلام الأمتعة وعلى السيور، وذلك لتواكب الضغط التشغيلي العالي، مؤكداً تسخير كل الطاقات البشرية والفنية والآلية لضمان نجاح مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن ووصولهم إلى بلادهم سالمين .