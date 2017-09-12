الإتحاد الأوروبي يحقق مع سيلتك بسبب الاعتداء على مبابي بعد دخول مشجع الملعب

متابعات_فجر

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء إجراء تأديبيا بحق سلتيك الأسكتلندي بعد دخول مشجع إلى أرض الملعب في مباراته مع باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وكان مشجع قد دخل أرض ملعب سلتيك في الشوط الأول الثلاثاء وكان متجها نحو نجم باريس سان جيرمان الشاب كيليان مبابي حيث كان يريد ركله قبل ان يبعده رجال الأمن. وفاز الفريق الفرنسي على بطل أسكتلندا بخمسة أهداف نظيفة سجل منها مبابي الهدف الثاني.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أنه وجه تهمة إلى سلتيك بـ”غزو الملعب”، وأنه سيكون هناك جلسة استماع مع اللجنة الاخلاقية والتأديبية في 19 أكتوبر.

وقال مدرب سلتيك الإيرلندي براندن رودجرز معلقا على الأمر : من المؤسف أن يدخل مشجع إلى أي ملعب. مضيفا: لكني واثق من أن النادي سيتعامل مع الأمر لانه لا يجب رؤية ذلك في الملاعب.