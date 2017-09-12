الأمير سعود بن نايف يفتتح معرض السيارات المعدلة بالدمام

متابعات_فجر

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، معرض السيارات المعدلة الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية “أكسبو” بمشاركة 150 سيارة معدلة من داخل المملكة ودول الخليج، ويستمر لأربعة أيام وذلك بمركز المعارض بالدمام.

وفور وصول سموه قام بقص الشريط، ثم تجول في أركان المعرض المختلفة واستمع سموه لشرح من مدير المشروع والمشرف العام على تنظيم المعارض عبد العزيز الشهري عن ما يشمله المعرض.

وأوضح الشهري، أن المعرض سيقوم بعرض السيارات الرياضية المعدلة والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي التي يشارك فيها 90 % من السعوديين، مشيراً إلى أنه ستقام خلال المعرض بطولة “الدرافت” بإشراف الاتحاد السعودي للرياضات.

Share 0 Share