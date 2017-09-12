زيدان سعيد بعودة رونالدو للمشاركة مع الفريق

متابعات-فجر:

أعرب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن سعادته بعودة كريستيانو رونالدو للمشاركة، خلال مواجهة اليوم أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “متحمسون لمنافسات دوري الأبطال، نحب هذه البطولة ونعلم أنه يجب علينا البدء من الصفر لذلك هنا تكمن الصعوبة، لا تقلقنا سلسلة التعادلات، فقد مررنا بفترة مماثلة لهذه خلال الموسم الماضي.

و أضاف “لست مندهشا من الانتقادات، ولكن سوف أحاول القيام بعملي على أفضل وجه ممكن، وما يهمني مجموعة اللاعبين، أما الآراء التي تأتي من الخارج فلا يمكن أن تتغير.

و تابع زيدان “رغبنا في تعزيز الهجوم، ولكن لم نتمكن من جلب مهاجم، أردنا كذلك بقاء موراتا لكن رغبته كانت الخروج، أثق للغاية في مايورال وهو لاعب شاب.

وحول استعادة رونالدو، علق “كريستيانو رونالدو في أقصى تركيز للمباراة ، هو سعيد للغاية بالعودة للعب مرة أخرى.

و أوضح “رونالدو لا يسجل الأهداف فقط بل يملك رغبة الفوز التي ينقلها لبقية اللاعبين، نحن سعداء بعودته.

و واصل “الضغط على ريال مدريد موجود في دوري الأبطال وفي الليجا وحتى في المباريات الودية، نحن دائماً الفريق المرشح، ومن أجل أن تتحسن يجب أيضاً أن تعيش السقوط، هذا جزء من كرة القدم.

و اختتم “فاران تعافى بشكل تام من الإصابة وهو جاهز للمباراة، أما وضعية أسينسيو سوف ننتظر.