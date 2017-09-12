عاجل فجر
“التخصصات الصحية” تمنع 1403 ممارساً من العمل وتضبط 801 مزور

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها