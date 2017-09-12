“التخصصات الصحية” تمنع 1403 ممارساً من العمل وتضبط 801 مزور

واس-فجر:

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن ضبط 801 مزور ، ومنع 1403 ممارسين من العمل حتى شهر سبتمبر الحالي .

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، أن الهيئة تمكنت من ضبط 5577 مزوراً ومنع 35588 ممارساً منذ بدء أعمال الهيئة، مؤكداً أن إجراءات الهيئة صارمة خلال التحقق من الشهادات للمحافظة على مأمونية القطاع الصحي من غير المؤهلين.

ولفت النظر إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر ودؤوب لرفع كفاءة الممارسين الصحيين والحرص على تزويدهم بالمستجدات الطبية والعمل على تطويرهم وتدريبهم في مراكز تدريبية عالية الجودة ، منوهاً بما تحقق في تاريخ الهيئة من إنجازات للمحافظة على القطاع الصحي من المزورين والممارسين الصحيين ضعيفي التأهيل ومنعهم من العمل حتى تؤمن الهيئة الحماية للمجتمع.

وأكد الزهيان كفاءة الكوادر الطبية في المملكة للتعامل مع المرضى ، مفيداً أن المتقدم إلى الهيئة يخضع للعديد من الإجراءات قبل منحه التصنيف وتسجيله في الهيئة، حيث تمر الشهادات بمرحلة التدقيق عالية المستوى وعبر تقنيات متطورة إلى جانب شراكة الهيئة مع جهات عالمية للكشف عن حالات التزوير.

وقال الزهيان : إن الشهادات المميزة ليست كافية للممارس الصحي إنما ينبغي أن يكون على مستوى عال من التدريب ومهمة الهيئة متابعة المراحل التدريبية التي يمر بها الممارس والتأكد من كفاءته لممارسة المهنة ، مؤكداً قدرة الكفاءات في الهيئة في ضبط التزوير والتعامل معها وفق الاجراءات المعمول بها في الهيئة.