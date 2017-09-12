ارتفاع ضحايا إعصار “إرما” إلى 12 قتيل في فلوريدا

متابعات-فجر:

أعلنت فرق الإغاثة في ولاية فلوريدا الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إرما إلى 12 قتيلا على الأقل.

وأوضحت إدارة الطوارئ في فلوريدا – وفقا لما ذكرته قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الإعصار دمر نحو 85% من المساكن كليا أو جزئيا في أرخبيل كيز جنوب الولاية، حيث ضرب أراضي فلوريدا برياح بلغت سرعتها أكثر من 215 كلم في الساعة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه غدًا الخميس، إلى ولاية فلوريدا لمعاينة الأضرار التي خلفها إعصار “إرما” المدمر.

يشار إلى أن الرياح الشديدة الناتجة عن إرما قطعت خطوط الكهرباء وتسببت في انقطاع التيار عن نحو 7.3 مليون منزل وشركة في فلوريدا وأماكن أخرى في جنوب شرق الولايات المتحدة.