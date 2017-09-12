إحباط محاولة تهريب أكثر من 300 ألف حبة مخدرة ضمن إرسالية بصل بميناء ضباء

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تمكن جمرك ميناء ضباء كن من إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (380,631) ثلاثمائة وثمانون ألف وستمائة وواحد وثلاثون حبة، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح الأستاذ علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى الشاحنات القادمة إلى الجمرك وأثناء تفتيش حمولتها عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (380,631) ثلاثمائة وثمانون ألف وستمائة وواحد وثلاثون حبة, كانت مُخبأة داخل أكياس بحجم البصل ووضعها داخل أكياس مخصصة لتعبئة البصل ولفّها بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه ،مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولة