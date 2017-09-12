إنتخاب حليمة يعقوب رئيسة لسنغافورة

متابعات_فجر

أعلنت إدارة الانتخابات في سنغافوره اليوم فوز حليمة يعقوب في الانتخابات الرئاسية لتكون ثامن رئيس لسنغافورة بعد فوز سهل في الانتخابات الرئاسية، التي لم تشهد أي تصويت نتيجة عدم خوض أي منافس آخر الانتخابات لتولي المنصب.

وفي أعقاب الإعلان شكرت يعقوب أنصارها في كلمة لها، واصفة ذلك بأنه لحظة فخر لسنغافورة وللتعددية الثقافية وللتعددية العرقية .

يشار إلى أن يعقوب هي أول رئيسة من أقلية الملايو في سنغافورة منذ 47 عاما وأول امرأة تشغل المنصب الرئاسي.

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