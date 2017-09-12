“قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” مؤتمر دولي بلندن

متابعات_فجر

كشف منظمو مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي”،عن برنامج المؤتمر الذي سيُعقد غداً الخميس ١٤ سبتمبر بفندق الإنتركونتيننتال في منطقة الأوتو (O2) في جنوب لندن.

وأكد القائمون على المؤتمر إن البرنامج وُضع في ظروف رُوعي فيها السريّة التامّة، وذلك بسبب محاولات النظام القطري تخريب المؤتمر والمحاولات الفاشلة للضغط على أعضاءٍ من البرلمان البريطاني لمقاطعة المؤتمر.

وتدور حلقات المؤتمر النقاشية في خمسة محاور:

1. قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب.

2. العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي.

3. الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان.. ويتطرق إلى مخالفات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة بتسليط الضوء على ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2022.

4. “الجزيرة”: صوت الإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟

5. الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية.

ويعتبر المؤتمروهو الأول من نوعه ويضم عديداً من صانعي القرار من الساسة العالميين، والأكاديميين، ومن المواطنين القطريين؛ لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر، ويُنظمه رجل الأعمال والمعارض القطري خالد الهيل؛ علاوة على مجموعة من المعارضين القطريين الحرصاء على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية، وعلى استقرار وأمن بلادهم في المستقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل؛ “يهدف هذا المؤتمر إلى إبراز حقائق الأمور التي تشهدها قطر، وإلى إفساح المجال للتعبير عنها في ظل سياسة تكتيم الأفواه التي يمارسها النظام القطري”.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة المنظمة للمؤتمر ستنشر سلسلة من البحوث الأكاديمية الحصرية تتناول مختلف القضايا في قطر سيتم توزيعها في المؤتمر، كما يمكن تنزيلها بالمجان عقب انتهائه من الموقع الإلكتروني للمؤتمر:www.qataraffairs.com.