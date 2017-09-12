كليتا الطب والعلوم الطبية تنتقلان للمقر الجديد في المدينة الجامعية بجامعة جازان

متابعات_فجر

انضمت كليتا الطب والعلوم الطبية بجامعة جازان إلى ركب الكليات الحديثة التي أكتمل تشييد مبانيها في المدينة الجامعية وانتقلت من مقرها القديم بالواجهة البحرية الجنوبية إلى رحاب المدينة الجامعية بجامعة جازان بجوار المستشفى الجامعي.

ويعد مبنى كلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية أحد المباني التي أتمت وزارة التعليم تنفيذها في المدينة الجامعية ضمن منظومة تضم عدداً من الكليات التي يجري العمل على إنشائها حالياً في المدينة الجامعية , حيث يضم المبنى الذي تبلغ سعته أكثر من 5000 طالب , كليتي الطب والعلوم الطبية التطبيقية وعدداً من الأقسام الأكاديمية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكاتب الإدارية وعدد من المعامل.

وجاء إنشاء كلية الطب في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصحي ودعم مؤسساته لتواكب التطور الملحوظ في المملكة مما يتطلب تعليم وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية الوطنية القادرة على الوفاء بالمتطلبات الصحية, حيث واصلت الكلية تطورها ونموها وأوجدت مخرجات متمكنة تعمل حالياً في كافة مستشفيات الوطن .

ويبلغ عدد طلاب كلية الطب بجامعة جازان حوالي 410 طلاب ويحتوي مبنى الكلية على 7 معامل متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية المتطورة وخمس قاعات رئيسية وقاعتين للدراسات العليا و 6 قاعات فرعية.

أما كلية العلوم الطبية التطبيقية والتي تشغل الحيز الأكبر من حيث التعداد والتجهيزات فيبلغ عدد طلابها المنتقلين حوالي 1200 طالب في 6 أقسام هي قسم التغذية الإكلينيكية والأشعة التشخيصية وتقنية المختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والإسعاف والطوارئ وتم تخصيص 24 قاعة تدريس تضم 31 معملاً للتدريب.