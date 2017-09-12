90 مليون ريال لصيانة شوراع محافظة ينبع

متابعات_فجر
تنفذ بلدية ينبع مشروعات صيانة وإعادة تأهيل لـ 17 شارعاً بالمحافظة .
وأوضح رئيس البلدية فهد المشعان أن المشروعات الجاري تنفيذها تقدر تكلفتها بنحو 90 مليون ريال بطول 92199,04 متراً طولياً .
من جهة أخرى قام محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي المهندس مساعد بن يحيى السليم أمس, يرافقه أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بجولة ميدانية على مشروعات البلدية القائمة ، واستمعوا إلى شرح مفصل عن هذه المشروعات من رئيس البلدية وفريق العمل من مهندسين وفنيين, كما وقفوا على مشروعات الطرق الرئيسية بالمحافظة.
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