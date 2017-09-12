وصول 307735 حاجاً إلى المدينة المنورة

متابعات_فجر

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة القادمين من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام، 735ر307 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 987ر39 حاجاً ، فيما غادرها 152ر26 حاجاً , في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 641ر136 حاجاً ، مبينة أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس بلغ 067ر171 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 431ر124 حاجاً .