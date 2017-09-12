انطلاق طاقم فضاء أمريكي روسي إلى محطة الفضاء الدولية

متابعات_فجر

أظهر بث تلفزيوني لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاق رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي من قازاخستان اليوم في رحلة تستغرق ست ساعات إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلق القائد ألكسندر ميسوركين من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ومهندسي الرحلات مارك فاند هاي وجو أكابا من ناسا من مركز بايكونور الفضائي الساعة 3:17 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء (2117 بتوقيت جرينتش الثلاثاء).

وسيبدأ الفريق مهمة تستغرق خمسة أشهر في المحطة التي تدور على بعد حوالي 400 كيلومتر فوق كوكب الأرض.

ومن المقرر أن يصل الفريق إلى المحطة صباح اليوم لكن في حالة فشل الوصول السريع فإن المركبة سويوز ستستغرق يومين للوصول إلى المحطة.

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