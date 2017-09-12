مصرع ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرتين بمنطقة جبال الألب السويسرية

متابعات_فجر

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية السويسرية وطائرة ألمانية صغيرة في حادثين منفصلين بسويسرا، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. بحسب الجيش السويسري.

وأوضح الجيش، أن الطائرة التي أقلعت بالقرب من الحدود الفرنسية باتجاه لوكارنو، فقدت قبل أن يتبين سقوطها.

وفي حادث آخر، تحطمت طائرة مروحية صغيرة من ألمانيا بالقرب من قرية براونفالد السويسرية مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها، حسبما ذكرت الشرطة السويسرية. وعرقل الطقس السيئ والظلام عملية انتشال الجثتين من منطقة جبلية يصعب الوصول إليها، وفقا لمًا ذكرته الشرطة أيضًا في بلدة جلاروس القريبة.

ولم تكشف الشرطة على الفور عن هوية الضحيتين، حيث تبين أن الطائرة مسجلة في ألمانيا، كانت قد بدأت رحلتها في بلدة دوناويشينجن بجنوب ألمانيا بالقرب من الحدود السويسرية. وتحطمت وهي في طريقها إلى منطقة توسكانا جنوب إيطاليا في براونفالد، لأسباب غير معروفة.

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