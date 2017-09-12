تعرف على أعراض أمراض الدم الوراثية وكيفية الوقاية منها

متابعات – فجر :

أمراض الدم الوراثية تتطلب احتياطات طبية واجراءات صحية عديدة وفحوصات للأبوين لتفادي مضاعفاتها و إمكانية السيطرة عليها، إليكم أنواعها وأعراضها. أعراض أمراض الدم الوراثية: الأنيميا المنجلية: الأنيميا المنجلية هي أحد أمراض الدم الوراثية التي يحدث فيها اضطراب في الجينات المسئولة عن تكوين الهيموجلوبين، ويتسبب في التصاق هذه الكريات داخل الأوعية الدموية الدقيقة، وبالتالي يقل تدفق الدم والأكسجين للعضو، وينتج عن ذلك الأعراض المصاحبة للأزمات لدى المصابين بالأنيميا المنجلية ومنها ألم الشديد، ضيق في التنفس، وغيرها. الأعراض: نوبات متكررة من الألم في أجزاء مختلفة من الجسم حسب مكان حصول تكسر خلايا الدم الحمراء وانسداد الأوعية الدقيقة مثل: آلام البطن أو المفاصل أو أحد الأطراف. فقر الدم المزمن. التهابات متكررة. أعراض سوء التغذية وقصر القامة وبطء النمو. تشوهات في العظام. خمول وإعياء. الثلاسيميا: الثلاسيميا أو فقر دم البحر الأبيض المتوسط هو من أمراض الدم الوراثية التي تتسبب في إحداث تلف في كريات الدم الحمراء، وسمي بهذا الاسم لانتشاره بشكل كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويحدث نتيجة وجود خلل في التركيب الجيني للهيموجلوبين. تأخر نمو الطفل. تضخم الطحال وانتفاخ البطن. تشوه العظام. تفاقم مشكلة فقر الدم والإحساس بالإجهاد والتعب المستمر الوقاية من أمراض الدم الوراثية: الوسيلة المثلي لمنع حدوث هذه الأمراض هي الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، والوعي بمدى خطورة هذه الأمراض على أجيال المستقبل والحرص على إنجاب ذرية معافاة من الأمراض الوراثية، وبالتالي فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق أفراد المجتمع من المقبلين على الزواج، وذلك بالخضوع للفحص اللازم قبل الزواج والتقيّد بالنتيجة.