فخر الجوف يتم استعداداته للدوري ويحشد جماهيره لمباراة الوطني

متابعات – فجر :

انهى نادي العروبة استعداداته لانطلاقة

الموسم الرياضي وذلك بعد أن قام بمعسكر أعداد للفريق الاول في دولة تركيا استغرق عشرون يوماً بقيادة مدرب الفريق الكابتن/ بيرم مختاري ركز فيه على زيادة الجانب اللياقي والفني للفريق حيث أقام عدة مباريات ودية هناك .

وقد دعمت إدارة النادي الجديدة بقيادة الاستاذ/ مونس بن سحم الضوي الفريق بالعديد من الأسماء البارزة لتقوية صفوف الفريق كالاعب موسى الشمري وسالم الخيبري وحسن صندل وبندر العنزي ومحمد رواف وكذلك تم التعاقد مع لاعبين محترفين برازيلي وغاني ولاعب مواليد من الجنسية اليمنية .

وقد أتم النادي شروط التسجيل لدى رابطة المحترفين لدوري الدرجة الاولى وبذلك أمكن الفريق خوض أولى مباريات الدوري امام شقيقة نادي الوطني من تبوك في ملعبة بسكاكا الجوف يوم الاربعاء 1438/12/22 الساعة الرابعة وعشر عصراً وهو في أتم استعداد كامل لها .