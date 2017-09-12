مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يشهد كثافة في أعداد المسافرين خلال إجازة حج هذا العام

متابعات – فجر :
شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال إجازة حج هذا العام ١٤٣٨هـ زيادة في الحركة الجوية وكثافة في عدد المسافرين بصورة كبيرة .
وبينت إحصائية صادرة عن المطار أن متوسط عدد المسافرين عبر الصالات الجنوبية للمطار خلال اجازة الحج بلغت ٥٠ ألف مسافر يوميا بزيادة عن الطاقة الاستيعابية الاعتيادية للصالة بنسبة ٣١٠ ٪ والتي تستوعب ١٥٠٠٠ مسافر يوميا في الأيام العادية .
وأوضحت الإحصائية أن متوسط عدد المسافرين يوميا من خلال الصالات الشمالية للمطار بلغ ٣٥ ألف مسافر بزيادة ٣٣٠٪ عن استيعاب الصالة والبالغة ١٠٤٠٠ راكب في الأيام الاعتيادية فيما بلغ عدد شركات الطيران العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ٩٥ شركة .