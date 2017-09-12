شرطة عسير تكشف تفاصيل القبض على المتهم بقتل شابّ في قنا

متابعات – فجر :

تمكّنت شرطة منطقة عسير، من القبض على المتهم بقتل شابّ في قنا، وذلك في وقت قياسي من وقوع الجريمة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش، أنه في ورد بلاغاً لشرطة قنا اليوم الثلاثاء ، يفيد بوجود شخص متوفى، وفور تلقّي البلاغ تم الانتقال للموقع برفق المختصين، ووجد شخص في العقد الثالث من العمر متوفًّى وبه آثار جروح وسحجات بجسده.

أضاف أنه تم تكثيف التواجد الأمني، وبجمع المعلومات والتحري والبحث؛ تم القبض على المتهم، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.