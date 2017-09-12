ميسي يقود ” برشلونة” للفوز على يوفنتوس بثلاثة أهداف بدوري أبطال أوروبا

متابعات – فجر :

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم، بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر الفريق الكتالوني على مجريات الأمور، ونجح ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول بالدقيقة 44 من عمر اللقاء.

في الشوط الثاني، نجح إيفان راكيتيتش في إضافة الهدف الثاني، بعدما استغل تمريرة ساحرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لينتهي اللقاء بتلك النتيجة، ويقتنص البلوجرانا أول ثلاث نقاط في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.