وزير الخارجية اليمني يدعو المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الانقلابيين

متابعات – فجر :

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للانصياع لجهود السلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وزير الخارجية استعرض في كلمة اليمن التي ألقاها في الدورة الـ 148 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم في القاهرة، الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، والتنازلات التي تقدمها تجاوباً مع الحلول والمقترحات الأممية.

وطالب الوزير المجتمع الدولي بدعم الجهود الإنسانية والصحية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية وكذلك دعم جهود الإعمار وتطبيع الأوضاع الإنسانية التي تبذلها الحكومة في المحافظات المحررة.