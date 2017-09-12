رسمياً.. آبل تطلق آيفون 8 و آيفون 8 بلس

متابعات – فجر :

أعلنت آبل رسميًا عن هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس، التي تأتي كتحديث لآيفون 7 وآيفون 7 بلس.

وتمامًا كالمتوقع فتصميم الجهازين مألوف للغاية وأصبح خلفيهما زجاجي منحني وهو الأقوى بالأسواق، مع زيادة طفيفة بالسُّمك والأبعاد لأجل ذلك.

الجديد في آيفون 8 وآيفون 8 بلس أنهما يدعمان الآن تقنية الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى دعمهما للواقع المعزز.

وبالنسبة للمزايا فهي تتنوع بين الإيموجي المتحركة والتي تلتقط تعابير وجهك وتجعل الإيموجي مشابهًا لك، بالإضافة إلى أن الجهازين لديهما نظام للتعرف على الوجه يلتقط تفاصيله بالأبعاد الثلاثية ويعمل في جزء من المليون في الثانية، وبإمكانه التعرف عليك حتى ولو كان آيفون موضوعًا على سطح غير مستوي أو كانت الإضاءة خافتة.

تم تحسين اللمس 3D، ودعم ميزة TrueTune التي تُغيّر من إضاءة الشاشة حسب إضاءة المكان الذي تتواجد فيه.

بالنسبة للمواصفات فقد حصل آيفون 8 وآيفون 8 بلس على معالج A11 بـ 6 انوية أكثر قوة عن ذي قبل، وقد تم تحسين جودة الصوت، كما زادت مقاومة الجهازين للغبار والماء.

بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي أفضل من السابق وأصبحت ذكية بمستشعر جديد 12 ميقابكسل وهي أُحادية في آيفون 8 ولكن بها مثبت بصري، بينما آيفون 8 بلس لديه كاميرا خلفية مزدوجة بالعرض بدقة 12 ميقابكسل.