“الأهلي السعودي” يودع دوري أبطال آسيا

متابعات – فجر :

خرج فريق الأهلي السعودي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد خسارته من فريق بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

وكانت لقاء الذهاب في سلطنة عمان انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ليكون مجموع النتيجة 5 – 3 .

وكان الفريق الإيراني سجل أولا في الدقيقة 12 عن طريق لاعبه كمال الدين ، ثم أدرك فريق الأهلي هدف التعادل بالدقيقة 52 عن طريق لاعبه صالح العمري ، ثم سجل الفريق الإيراني هدفين من ضربة جزاء بالدقيقتين 83 و 93 .