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المتحدث باسم فريق تقيم الحواث باليمن: قوات التحالف دقيقة في ضرباتها الجوية وتولي أهدافها تركيزاً كبيراً

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