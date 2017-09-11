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التخصصات الصحية : لائحة التصنيف الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحقيق العدالة بين الممارسين الصحيين

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